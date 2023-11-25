Названы способы увеличить будущую пенсию

Экономист Беляев: увеличить будущую пенсию может индивидуальный пенсионный план

В течение жизни у человека должен быть накоплен определенный стаж и определенное количество пенсионных баллов, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, позволяющие увеличить размер будущей пенсии.

Во-первых, надо, чтобы была белая заработная плата, отметил эксперт. Дело в том, что пенсия выплачивается из расчета тех перечислений, которые работодатель переводит в пенсионный фонд на основе общего фонда заработной платы, которая существует на предприятии.

«Ваш индивидуальный счет находится в этом пенсионном фонде, и вы зарабатываете по ходу своей работы пока накапливаете пенсионные баллы, которые зависят от уровня вашей заработной платы. То есть чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия», — поделился Беляев.

Кроме всего прочего, если вам нравится пенсия, которую получают на Чукотке, как и при советской власти, вы можете поехать на север и заработать там стаж, необходимый для получения северных выплат, потом вернуться к себе на основное место проживания и получать эту пенсию Михаил Беляев экономист

Еще один вариант, по словам собеседника «Ленты.ру», это получение статуса ветерана труда. Он позволяет получать пенсию в увеличенном объеме и определенные льготы. В их числе бесплатный проезд, оплата половины коммунальных платежей, послабления по части некоторых налогов.

Кроме того, увеличить себе пенсию можно благодаря индивидуальному пенсионному плану. Суть программ заключается в том, что вы разрабатываете для себя индивидуальные пенсионные программы и регулярно осуществляете взносы в негосударственные пенсионные фонды, получая софинансирование со стороны государства.

«Но государство добавляет не более 3 тысяч в месяц. При чем для людей, которые получают меньше 80 тысяч в месяц, взносы идут один в один. То есть вы положили 3 тысячи, 3 вам положило государство. Если зарплата от 80 до 150 тысяч, вроде бы коэффициент один к полутора. То есть если вы положили 3 тысячи, государство вам кладет 2. Но если вы проложили 6 тысяч, то максимум 3 вам могут добавить», — рассказал экономист.

То есть в год начислить на ваш счет могут максимум 36 тысяч рублей, и это продолжается не вечно, а всего 3 года. Значит, за эти 3 года ваш счет пополнится на 108 тысяч рублей, что для пенсионного плана небольшая сумма Михаил Беляев экономист

Право на получение этих средств в качестве дополнительной пенсии вы получаете, если участвуете в программе не меньше 15 лет, обозначил аналитик. «При чем это дает вам право выйти на пенсию и начать их расходовать по старым пенсионным срокам, то есть женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет. Хотя до государственной пенсии еще 5 лет работать, эти деньги вы имеете право уже начинать расходовать. Плюс если вы уходите из жизни, а деньги до конца не использовали, они наследуются»», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в России составляет 21,8 тысяч рублей. Самый низкий размер пенсии в Кабардино-Балкарской республике — 17 тысяч рублей, а самый высокий на Чукотке — 40 тысяч рублей.

