Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:00, 24 ноября 2023Экономика

Разрыв между пенсиями в регионах России резко увеличился

Разрыв между средними пенсиями в регионах России увеличился до 23 тысяч рублей

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

С начала 2023 года разрыв между средними пенсиями в регионах России резко увеличился. Об этом со ссылкой на статистику Социального фонда сообщает газета «Известия».

На текущий момент максимальная региональная пенсия в России превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самый низкий размер пенсии в Кабардино-Балкарской республике (17 тысяч рублей), а самый высокий — на Чукотке (40 тысяч рублей). В третьем квартале разрыв между регионами увеличился на 1,3 тысячи. Средняя сумма пенсий по России составила 21,8 тысячи рублей.

Помимо Чукотки, в топ-5 регионов с самыми высокими пенсиями входят Ненецкий автономный округ (34,8 тысячи рублей), Магаданская область (34 тысячи рублей), Камчатский край (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей). Среди субъектов с самым низким размером выплат — Дагестан (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская республика (18,6 тысячи рублей), Калмыкия (18,6 тысячи рублей) и Крым (18,7 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды. Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды.Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
20 ноября 2023

По словам члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, размер пенсий различается в том числе из-за разницы в стоимости проживания в регионах страны. «Очевидно, что на Чукотке все стоит в два раза дороже, чем в КБР. И то, что региональные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, более справедливо, чем если их постричь под одну гребенку», объяснил эксперт.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации некоторых видов пенсий в 2024 году. В январе фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности вырастет до 8 134 рублей 9 копеек. Также увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента, который нужен для расчета страховой пенсии. Его размер достигнет 133 рублей 5 копеек вместо 123,8 рубля в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Что, черт возьми, происходит?» Ученые обнаружили космический луч огромной мощности, но не смогли определить его природу

      Губернатор Волгоградской области прокомментировал атаку ВСУ

      Овечкин рассказал о спасении НХЛ

      Названы повышающие риск рака полости рта продукты

      Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

      В Москве школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      В Британию прибыло почти рекордное число мигрантов вопреки усилиям правительства

      Пекин предложил властям России помогать продажам китайских автомобилей

      Финляндия захотела ограничить подачу заявок об убежище

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости