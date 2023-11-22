Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий

Совфед одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об индексации некоторых видов пенсий в 2024 году, передает ТАСС.

Так, в следующем году будет увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, до 8 134 рублей 9 копеек. Кроме того, вырастет стоимость одного пенсионного коэффициента, который нужен для расчета страховой пенсии. Его размер достигнет 133 рублей 5 копеек вместо 123,8 рубля в 2023 году.

С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента с начала 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей, рассказывал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Также с 1 октября 2024 года на 4,5 процента вырастут пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Мера затронет более 2,7 миллиона человек. В 2023 году оклады были проиндексированы на 10,5 процента.

Согласно недавнему опросу, больше половины (52 процента) россиян не рассчитывают на государственную пенсию в старости — граждане отметили, что хотели бы иметь дополнительные денежные средства. Впрочем, за несколько лет ситуация не сильно изменилась — в 2016 году размер пенсии считали достаточным для жизни только 8 процентов граждан.