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15:40, 27 ноября 2023Экономика

Вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался на 43-м году жизни

Сбер: старший вице-президент Николай Васев скончался из-за сердечного приступа

Фото: Сбер

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался из-за сердечного приступа на 43-м году жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васев. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа», — пояснили представители компании.

Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и занимался развитием ипотечного продуктового сегмента. Он руководил IT-стартапом «Домклик», сервисом оформления кредитов на жилье «Фабрика сделок», а также налаживал взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости.

Ранее стало известно о смерти замглавы «Роскосмоса» Максима Овчинникова. Топ-менеджер скончался после тяжелой болезни. Овчинникову было 40 лет. С 2007 года он трудился в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), откуда его отпустили с «большой неохотой» в госкорпорацию в 2018 году.

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