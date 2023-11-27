Минобороны России: экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Экипажи истребителей Су-34 Военно-космических (ВКС) России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 20 бойцами уничтожены блиндаж, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении. Он отметил, что экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты. Кроме того, был произведен полет по маршруту на предельно малых высотах, оцененрельеф местности.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что Су-34 является передовой моделью самолета, способного выполнять широкий спектр задач, который в силу своей конструкции отличается особой скрытностью. Депутат также отметил, что самолет имеет прочную конструкцию и усовершенствованную систему защиты.