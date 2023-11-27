Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:24, 27 ноября 2023Бывший СССР

Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Минобороны России: экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Экипажи истребителей Су-34 Военно-космических (ВКС) России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 20 бойцами уничтожены блиндаж, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении. Он отметил, что экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты. Кроме того, был произведен полет по маршруту на предельно малых высотах, оцененрельеф местности.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что Су-34 является передовой моделью самолета, способного выполнять широкий спектр задач, который в силу своей конструкции отличается особой скрытностью. Депутат также отметил, что самолет имеет прочную конструкцию и усовершенствованную систему защиты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жутких находках на пляжах

      Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

      Украинский пленный заявил о нехватке подготовленных бойцов

      Российский боец объяснил неспособность ВСУ использовать западную технику

      Социальная реклама

      Рост числа американских военных у российских границ оценили

      Мужчина сходил на свидание и увидел неожиданное сообщение на телефоне девушки

      Россиянин раскрыл способ попасть в Северную Корею и вернуться оттуда невредимым

      Добровольцы в зоне СВО поразили опорный пункт ВСУ из новейших российских танков

      Пленный украинский военный пожаловался на отказников в рядах ВСУ

      Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости