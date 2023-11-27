Задержание пытавшейся подорвать военный грузовик россиянки попало на видео

Появились кадры задержания жительницы Запорожья, поставившей СВУ на машину ВС РФ

Задержанная сотрудниками ФСБ жительница Запорожской области пыталась подорвать военный грузовик по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает ТАСС и публикует предоставленное ему региональной пресс-службой УФСБ оперативное видео.

На кадрах видно, как женщина подходит к военному грузовику и кладет самодельное взрывное устройство (СВУ) рядом с его кабиной. Далее подозреваемую задерживают сотрудники ФСБ и усаживают в машину. Во время допроса задержанная призналась, что сотрудничала со службой украинской разведки. Сначала куратор взаимодействовал с ее мужем, а после того, как мужчина подорвался на взрывном устройстве, вышел на нее.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). О задержании женщины сообщалось ранее.