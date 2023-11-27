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17:20, 27 ноября 2023Силовые структуры

Задержание пытавшейся подорвать военный грузовик россиянки попало на видео

Появились кадры задержания жительницы Запорожья, поставившей СВУ на машину ВС РФ
Начало событий в новости ФСБ задержала женщину за попытку установки взрывчатки на машину Российской армии

Задержанная сотрудниками ФСБ жительница Запорожской области пыталась подорвать военный грузовик по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает ТАСС и публикует предоставленное ему региональной пресс-службой УФСБ оперативное видео.

На кадрах видно, как женщина подходит к военному грузовику и кладет самодельное взрывное устройство (СВУ) рядом с его кабиной. Далее подозреваемую задерживают сотрудники ФСБ и усаживают в машину. Во время допроса задержанная призналась, что сотрудничала со службой украинской разведки. Сначала куратор взаимодействовал с ее мужем, а после того, как мужчина подорвался на взрывном устройстве, вышел на нее.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). О задержании женщины сообщалось ранее.

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