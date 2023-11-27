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16:49, 27 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала женщину за попытку установки взрывчатки на машину Российской армии

В Запорожье задержали женщину, пытавшуюся установить взрывчатку на машину ВС РФ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали женщину, подозреваемую в попытке совершения теракта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, задержанная по приказу украинских спецслужб собиралась установить взрывчатку на машину Вооруженных сил (ВС) России. Женщину задержали с поличным. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее в Самаре сотрудники ФСБ задержали пособницу украинских спецслужб, переманивающую бойцов Российской армии, участвующих в специальной военной операции, к переходу на сторону Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, для этого женщина использовала аргументы из интернета, дискредитирующие ВС РФ.

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