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21:08, 27 ноября 2023Из жизни

Жителей Японии предупредили о нападениях бессонных медведей

В Японии жителей предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yuriko Nakao YN / FA / Reuters

В Японии этой зимой ожидают волну нападений агрессивных бессонных медведей. Об этом сообщает издание The Mainichi.

Обычно и бурые медведи, обитающие в самой северной префектуре Хоккайдо, и азиатские черные медведи с северо-востока страны проводят зиму в спячке. Они запасаются жиром, перед тем как уснуть в декабре, и просыпаются лишь в мае. Осенняя пища должна обеспечить их необходимым количеством питательных веществ, чтобы они могли провести в берлоге шесть месяцев. Однако в этом году в Японии случился неурожай буковых орехов, которые являются основным источником пищи для этих животных.

По словам руководителя Научно-исследовательского института лесного хозяйства Теруки Ока, нехватка орехов может сказаться на поведении медведей. Некоторые особи из-за этого уйдут в спячку раньше, а другие, не набрав достаточно жира, не смогут уснуть. «Медведи, которые не съели достаточно и не смогли подготовиться, могут продолжать бродить, не впадая в спячку», — сообщил Ока. Он предупредил жителей страны, что стоит внимательно отнестись к мусору и не оставлять его на ночь рядом с домом, чтобы не привлекать хищников.

Ока отметил, что в прошлых декабре и январе подобные случаи были зафиксированы. При этом многие медведи в Японии стали «городскими» и не боятся людей и шума. Они выходят к жилью в поисках пищи.

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Профессор Хироми Тагути, эксперт-эколог из Университета искусств и дизайна Тохоку, много лет изучавший культуру охоты, отмечает, что многие медведи сейчас предпочитают мясо растительной пище. Они могут вообще не погружаться в спячку. Зимой такие медведи становятся агрессивными из-за голода и могут начать охотиться на людей.

«Охотники "матаги" на северо-востоке Японии давно знают о таких медведях и без колебаний стреляют в них, если замечают зимой», — заявил Тагучи. По его словам, не спать медведи могут и из-за повышенной температуры воздуха.

Специалисты рекомендуют соблюдать особую осторожность во время зимних прогулок в горах и катания на лыжах.

Ранее сообщалось, что правительство Японии не справляется с нашествием медведей, которое уже стало самым смертоносным в стране за всю историю наблюдений. Только за полгода — с апреля по октябрь — в Японии было зафиксировано 180 нападений медведей на людей.

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      Антонина Черташ
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