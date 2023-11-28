«Банковская сфера отражает состояние экономики в целом» Путин заявил о недооценке Западом российских банков

Путин: Запад не рассчитывал, что банки пройдут созданные извне сложности

Запад не рассчитывал, что российские банки выдержат санкционное давление. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», банк чувствует себя хорошо.

Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне

Владимир Путин президент России

По мнению главы государства, на Западе не учли, что банк — это «не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики». «Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — заключил президент.

ВТБ находится под санкциями полтора года. Организация оказалась одной из первых в списке банков, которых отключили от международной системы платежей SWIFT.

США расширили перечень попавших под санкции банков

Минфин США 2 ноября опубликовал обновленный перечень банков, попавших под санкции. Ограничения, в частности, введены в отношении Почта Банка, «Русского стандарта», банка «Хоум Кредит», АФК «Система», ВБРР, ХКФ Банка. Также в санкционный список включили Санкт-Петербургскую биржу. Помимо самой «Системы» под санкциями оказались люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд «Система Смарттех», которые американцы посчитали связанными с АФК структурами. Под новые ограничения в общей сложности попали более 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

В конце февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций Евросоюза против России, в который включили Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. С этого момента санкции касаются всех российских системно значимых банков.

При этом стало известно, что российская «дочка» американского финансового конгломерата JPMorgan резко нарастила активы со времени заявлений о сворачивании деятельности в стране, прозвучавших в марте 2022 года. Согласно отчетности, объем активов кредитной организации по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился на 48 процентов, превысив 203 миллиарда рублей, что позволило ей стать первой по размеру активов среди иностранных инвестбанков в России. С учетом значительного роста, зафиксированного и в предыдущем году, активы банка в целом выросли более чем в четыре раза.

На Западе захотели проигнорировать антироссийские санкции

В сентябре крупнейший банк Швейцарии UBS заподозрили в нарушении антироссийских санкций. Впрочем, расследование Министерства юстиции США до сих пор находится на ранней стадии развития, поэтому ведомство пока не спешит с вынесением конкретных обвинений.

24 ноября власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний. Это произошло после того, как американское подразделение японской компании Kyocera, которую планировалось внести в черный список, добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее аналитик Responsible Statecraft София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели неудачу. По мнению эксперта, Банк России «очень быстро» ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20 процентов. Она добавила, что ограничения также не остановили рост российской внешней торговли. В заключение аналитик назвала меры против России «самым ярким примером провала санкционной политики».