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19:22, 28 ноября 2023Силовые структуры

Бывший сотрудник российской колонии брал взятки от заключенного и попал под суд

В Татарстане будут судить бывшего сотрудника колонии за взятку от заключенного

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане суд рассмотрит дело 29-летнего бывшего старшего инструктора-кинолога кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, летом 2023 года фигурант получал по договоренности с осужденным мобильные телефоны и проносил их в колонию. Так заключенный получил 11 телефонов. Взамен он передал сотруднику колонии 24 тысячи рублей.

Сотрудники безопасности ИК выявили преступление. Возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки»), части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке отправил в колонию общего режима на 3 и 3,5 года двоих бывших сотрудников уголовного розыска городской полиции, обвиненных в избиении подозреваемого.

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      Екатерина Кашурникова
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