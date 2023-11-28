Экс-полицейским вынесли приговор за избиение подозреваемого в российском городе

В Приморье двое экс-полицейских отправились в колонию за избиение подозреваемого

Суд во Владивостоке отправил в колонию общего режима на 3 и 3,5 года двоих бывших сотрудников уголовного розыска городской полиции, обвиненных в избиении подозреваемого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Экс-полицейские были взяты под стражу в зале суда.

По данным следствия, все произошло в августе 2020 года. Двое оперуполномоченных уголовного розыска применили в отношении доставленного в отдел полиции подозреваемого, который отрицал свою причастность к преступлению, психологическое давление, физическое насилие и спецсредства. Их признали виновными по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применением специальных средств») УК РФ с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.