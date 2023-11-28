В России начнут продавать новый китайский автомобиль

Компания Sinomach из Китая начнет продавать в РФ внедорожник Paladin от ₽3,8 млн

На российском авторынке появится новый китайский автомобиль от компании Sinomach — продажи внедорожника Paladin начнутся 15 января 2024 года. Стоимость автомобиля стартует от 3,8 миллиона рублей, передает ТАСС.

Машина выпускается на платформе Nissan Terra. В России она будет представлена в четырех модификациях. Дилерские центры будут продавать внедорожник под маркой Oting. На первом этапе компания планирует открыть 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена.

В следующем году в стране могут начать продавать еще две новые модели автомобилей, выпускаемых на платформе Nissan.

Недавно в стране появился еще один китайский автомобиль — компактный кроссовер JS3 от JAC. Цена на машину составляет от 1,79 до 1,99 миллиона рублей. С другой модели этого же бренда перелицовывают отечественные «Москвичи», стоимость которых выше. Например, новая модель «Москвич 6» — близнеца модели Sehol A5 Plus — обойдется покупателям, по словам представителей автосалонов, в 2,4-3,1 миллиона рублей.