Дело владелицы ювелирного бренда Darvol вернули в прокуратуру из-за несостыковок

В Москве суд вернул дело владелицы бренда Darvol Спиридоновой в прокуратуру

Хамовнический суд Москвы решил вернуть дело владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой в прокуратуру из-за несостыковок. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в материалах дела отсутствует информация о месте совершения преступлений. Также правоохранители в рамках суммы ущерба оценили только драгоценные камни, а металл не учли.

Ранее стало известно, что Спиридонову обвинили в присвоении полумиллиона долларов, которые она якобы одолжила на покупку бриллиантов и не вернула.

8 февраля Хамовнический суд арестовал предпринимательницу. Спиридонова обвиняется в аферах на 350 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Потерпевшими по нему проходят 19 человек. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.