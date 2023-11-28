Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

Эрдоган: Израиль должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. О необходимости судить еврейское государство генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Как сообщила канцелярия президента, турецкий лидер провел телефонный разговор с генсеком накануне заседания Совета безопасности ООН. «Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления», — заявил он.

Ранее Эрдоган призвал страны мира с «сильными карманами» помочь Газе. По его словам, Турция приложит все усилия для восстановления анклава, но и другие страны, у которых есть возможность, должны «засунуть руки в карманы» и помочь Газе.