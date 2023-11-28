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15:02, 28 ноября 2023Россия

Еще в одном регионе России выявили случай гонконгского гриппа

В Томской области выявили первый случай заболевания гонконгским гриппом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Томской области выявили первый случай гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону в Telegram-канале.

В федеральной службе напомнили, что защитный компонент против этого подтипа инфекции входит в состав любых вакцин от гриппа. Вакцинация от него снижает риск заболевания на 70-80 процентов.

«В Томской области с 24 ноября действует постановление главного санитарного врача о дополнительных ограничительных мерах по недопущению распространения острых респираторных вирусных инфекций», — напомнили в ведомстве.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей в первые годы жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гонконгского гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Пермском крае.

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      Анастасия Шейкина
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