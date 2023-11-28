Арендаторы оказались готовы переплачивать за одну деталь в квартирах

Россияне оказались готовы доплачивать за балкон в съемных квартирах

Арендаторы жилья в России оказались готовы переплачивать до 10 тысяч рублей ежемесячно за наличие в квартире балкона или лоджии. Это выяснили аналитики сервиса «Яндекс Аренда» в своем исследовании, пишут «Известия».

Каждый четвертый участник опроса заявил, что предпочел бы жить в съемной квартире, а не в собственной, если в ней было бы больше удобств — например, дом расположен ближе к метро или работе, внутри выполнен более свежий и современный ремонт и так далее.

Среди оснований для переплаты респонденты указали доступность общественного транспорта (22,1 процента голосов), хорошее техническое оснащение квартиры (21,2 процента), большую площадь жилья (15,9 процента), бесплатные парковочные места возле дома (14,6 процента). При этом меньше всего арендаторы заинтересованы в дизайнерском ремонте (8,7 процента).

Из бытовой техники, ради которой можно платить больше, квартиранты назвали стиральную и посудомоечную машины, большой телевизор с приставкой и робот-пылесос. Также арендаторы не против платить больше за кладовку, дополнительную комнату для хранения, раздельный санузел и объединенную с гостиной кухню.

«Арендаторам важно жить в комфортной среде, но у каждого понятие комфорта свое и свои критерии выбора квартиры, в которой человеку предстоит жить продолжительное время. Существуют особенности квартиры, которые чаще и больше ценятся потенциальными арендаторами, но любая квартира найдет своего арендатора, который оценит то, что важно для него», — пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее сообщалось, что россияне готовы переплачивать за жилье в городах Подмосковья, находящихся недалеко от столичных аэропортов.