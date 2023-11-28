Харламов оценил перспективу третьего брака

Гарик Харламов заявил, что пока не готов к третьему браку

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что пока не готов к третьему браку. Перспективу снова создать семью он оценил в беседе с Super.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря», — признался юморист на премьере комедийного фильма «Теща».

По данным СМИ, Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Слухи об их романе начали появляться в 2020 году.

Ранее Харламов рассказал об отношении к бывшим женам. Комик заверил, что уважает бывших супруг.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была администратор ночного клуба Юлия Лещенко. Они встречались более семи лет. В официальном браке Харламов и Лещенко состояли около двух лет. В 2013 году комик женился на актрисе Кристине Асмус, спустя год у них родилась дочь. Летом 2020 года пара объявила о разводе. Актриса при этом отметила, что они с экс-супругом задумывались о расторжении брака за год до того, как это решение было принято.