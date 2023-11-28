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17:04, 28 ноября 2023Путешествия

Изнасиловавшая попутчика в самолете россиянка попала на видео

Пьяная пассажирка, орально изнасиловавшая попутчика на рейсе из Антальи в Москву, попала на видео. Ролик из самолета публикует Telegram-канал Baza.

На распространенных в сети кадрах россиянка Валерия ищет в купюру в мусоре. По словам девушки, она дала 100 долларов (8,8 тысячи рублей) другой пассажирке, которая, в свою очередь, выбросила деньги.

В результате дебоширка вывалила содержимое мусорного пакета на пол, забрала деньги и пошла к своему месту.

Ранее сообщалось, что пассажирка Валерия в состоянии алкогольного опьянения орально изнасиловала незнакомого ей мужчину на глазах у других пассажиров. Пьяная женщина начала дебоширить практически сразу после взлета воздушного судна. Россиянка мешала попутчикам, курила электронную сигарету на борту и отказывалась успокаиваться. Затем она попросила у бортпроводников воды и показательно вылила ее на пол.

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      Фариза Бацазова
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