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14:22, 28 ноября 2023Путешествия

Россиянка изнасиловала попутчика в самолете на глазах у других пассажиров

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения орально изнасиловала незнакомого ей мужчину на глазах у других пассажиров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на рейсе отечественного перевозчика из Антальи в Москву. Пьяная девушка по имени Валерия начала дебоширить практически сразу позле взлета воздушного судна. Россиянка мешала попутчикам, курила электронную сигарету на борту и отказывалась успокаиваться. Затем она попросила у бортпроводников воды и показательно вылила ее на пол.

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Однако на этом Валерия не остановилась: она сняла штаны с соседа по креслу и насильно занялась с ним оральным сексом. Отмечается, что перед посадкой россиянка прорвалась в хвост лайнера и вывалила содержимое мусорных пакетов на головы стюардесс. По прилете в аэропорт назначения девушку задержали сотрудники полиции и «под бурные овации пассажиров» увели в отделение.

Ранее в ноябре пассажир авиакомпании Southwest Airlines сбежал из самолета через аварийный люк и выбежал на взлетную полосу в аэропорту Нового Орлеана, США. Непредвиденная ситуация произошла вечером 26 ноября, когда самолет еще стоял у терминала.

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      Фариза Бацазова
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