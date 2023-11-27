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17:34, 27 ноября 2023Путешествия

Пассажир сбежал из самолета, попытался угнать служебный грузовик и попался

WWL-TV: пассажир сбежал из самолета и попытался угнать служебный грузовик в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пассажир авиакомпании Southwest Airlines сбежал из самолета через аварийный люк и выбежал на взлетную полосу в аэропорту Нового Орлеана, США. Об этом пишет портал WWL-TV.

По данным источника, инцидент произошел вечером 26 ноября, когда самолет еще стоял у терминала. Свидетели происшествия рассказали журналистам, что мужчина открыл аварийный люк над крылом лайнера, спрыгнул на землю, побежал по полосе и попытался угнать служебный грузовик. Известно, что нарушитель был арестован полицейскими.

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WWL-TV сообщает, что личность нарушителя не установлена. Его доставили в больницу для обследования. Расследование передали федеральным властям.

Ранее пассажирка авиакомпании Ryanair устроила скандал на борту, обматерила бортпроводника, сбежала из самолета и попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как женщина выкрикивает оскорбления в адрес члена экипажа и других пассажиров.

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      Марина Черняк
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