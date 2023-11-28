Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:13, 28 ноября 2023Среда обитания

Московский торговый центр захотели продать на «Авито»

Московский торговый центр «Новоарбатский» продают на «Авито» за 3,8 млрд руб.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московский торговый центр «Новоарбатский» выставили на продажу на платформе «Авито». Владелец захотел получить за объект 3,8 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Речь идет о ТЦ, расположенном по адресу Новый Арбат, 11, строение 1. В объявлении уточняется, что общая площадь выставленных на продажу помещений составляет почти 11,8 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что в 2016 году Российский аукционный дом проводил торги, на которых продавались шесть торговых помещений в 16 тысяч «квадратов» в «Новоарбатском», тогда начальная цена составляла 4,1 миллиарда рублей. В 2018-м на этой же площадке были выставлены еще четыре помещения площадью 12 тысяч «квадратов» за 2,3 миллиарда.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже целого бульвара в городе Мурино Ленинградской области. Цена объекта — 99 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      Врач раскрыла эффективные способы защититься от простуды и гриппа

      ЕС увеличил финансирование подготовки ВСУ на 194 миллиона евро

      Приговор писателю Глуховскому признали законным

      Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

      Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

      Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

      Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

      Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

      В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости