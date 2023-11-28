Московский торговый центр захотели продать на «Авито»

Московский торговый центр «Новоарбатский» продают на «Авито» за 3,8 млрд руб.

Московский торговый центр «Новоарбатский» выставили на продажу на платформе «Авито». Владелец захотел получить за объект 3,8 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Речь идет о ТЦ, расположенном по адресу Новый Арбат, 11, строение 1. В объявлении уточняется, что общая площадь выставленных на продажу помещений составляет почти 11,8 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что в 2016 году Российский аукционный дом проводил торги, на которых продавались шесть торговых помещений в 16 тысяч «квадратов» в «Новоарбатском», тогда начальная цена составляла 4,1 миллиарда рублей. В 2018-м на этой же площадке были выставлены еще четыре помещения площадью 12 тысяч «квадратов» за 2,3 миллиарда.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже целого бульвара в городе Мурино Ленинградской области. Цена объекта — 99 миллионов рублей.