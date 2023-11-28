Московский торговый центр захотели продать на «Авито»
Московский торговый центр «Новоарбатский» выставили на продажу на платформе «Авито». Владелец захотел получить за объект 3,8 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
Речь идет о ТЦ, расположенном по адресу Новый Арбат, 11, строение 1. В объявлении уточняется, что общая площадь выставленных на продажу помещений составляет почти 11,8 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что в 2016 году Российский аукционный дом проводил торги, на которых продавались шесть торговых помещений в 16 тысяч «квадратов» в «Новоарбатском», тогда начальная цена составляла 4,1 миллиарда рублей. В 2018-м на этой же площадке были выставлены еще четыре помещения площадью 12 тысяч «квадратов» за 2,3 миллиарда.
Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже целого бульвара в городе Мурино Ленинградской области. Цена объекта — 99 миллионов рублей.