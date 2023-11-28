Мособлсуд оставил обвиняемого в расправе над сыном и тещей Стаса Намина в СИЗО

Мособлсуд оставил в СИЗО обвиняемого в расправе пасынка Стаса Намина

Московский областной суд признал законным арест пасынка музыканта Стаса Намина. Об этом во вторник, 28 ноября, в своем Telegram-канале сообщает IZ.ru

По данным издания, постановление Истринского суда об аресте и заключении в СИЗО Романа Микояна на время расследования уголовного дела было решено оставить без изменения. Подозреваемый в расправе над сыном и тещей музыканта Намина останется под стражей.

О расправе над сыном и тещей Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей с множественными колото-резаными ранами.