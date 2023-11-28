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14:02, 28 ноября 2023Силовые структуры

Мособлсуд оставил обвиняемого в расправе над сыном и тещей Стаса Намина в СИЗО

Мособлсуд оставил в СИЗО обвиняемого в расправе пасынка Стаса Намина

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский областной суд признал законным арест пасынка музыканта Стаса Намина. Об этом во вторник, 28 ноября, в своем Telegram-канале сообщает IZ.ru

По данным издания, постановление Истринского суда об аресте и заключении в СИЗО Романа Микояна на время расследования уголовного дела было решено оставить без изменения. Подозреваемый в расправе над сыном и тещей музыканта Намина останется под стражей.

О расправе над сыном и тещей Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей с множественными колото-резаными ранами.

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      Владимир Седов
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