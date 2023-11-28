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20:07, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предрекли ухудшение функционирования украинского языка

Языковой омбудсмен Кремень: уступки нацменьшинствам ударят по украинскому языку

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отдельные положения законопроекта, расширяющего права нацменьшинств на Украине, значительно сократят использование украинского языка в общественной жизни. С таким мнением уполномоченный по защите государственного языка в республике Тарас Кремень выступил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, отдельные положения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах» существенно «ухудшат функционирование украинского языка в некоторых сферах общественной жизни». При этом языковой омбудсмен предложил доработать документ с учетом опыта прибалтийских стран.

Ранее Кремень сообщал, что первая реакция военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на русский язык на передовой — это выстрел. До этого Служба безопасности республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которая в одном из интервью заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не считает их украинцами.

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      Алевтина Запольская
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