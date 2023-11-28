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17:25, 28 ноября 2023Среда обитания

Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

Агроном Коврижных: малина хорошо зимует под толстым слоем снега

Фото: Andrea Windolph / Unsplash

Чтобы зимующие на даче культуры хорошо перенесли холода, необходимо регулировать количество снега в зависимости от «предпочтений» каждой из них. Оптимальную толщину снежного покрова для различных растений назвала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

По словам эксперта, вишня, слива и черноплодная рябина не любят высокий снежный покров — лучше, чтобы высота снега не превышала метр. Клубнике, в свою очередь, достаточно иметь до 70 сантиметров слоя. Коврижных предупредила, что, если проигнорировать эти рекомендации, вышеперечисленные растения могут начать выпревать.

Напротив, малине, а также многолетним цветам (розам, пионам) нравится снег высотой в метр — все они хорошо зимуют под ним. Кроме того, агроном отметила, что некоторые дачники пригибают молодые кусты смородины и крыжовника, укрывая их насыпным сугробом высотой в 1-1,3 метра.

Ранее владельцам дачных участков назвали подходящие для высадки на рассаду в декабре и январе растения.

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      Полина Кислицына
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