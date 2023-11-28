Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

Пинаев: исчезновение крупнейшего в мире айсберга не повлияет на окружающую среду

Возможное исчезновение крупнейшего в мире айсберга А23а не окажет существенного влияния на окружающую среду. Так последствия движения ледяного объекта оценил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев, передают «Известия».

Отколовшиеся айсберги — привычное явление, за которым наблюдают ученые из разных стран. По словам эколога, в ближайшей перспективе А23а прекратит свое существование как единое целое, не выдержав воздействия ветров, волны и теплых вод Антарктического циркумполярного течения. Однако случится это только через несколько лет.

«В настоящее время нет оснований утверждать, что айсберг А23а окажет значительное воздействие на окружающую среду», — заявил Пинаев. Он добавил, что сейчас айсберг не представляет опасности для судоходства.

Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко считает, что есть два возможных варианта развития события. А23а могут подхватить течения, которые идут из пролива Брансфилд на Восток, таким образом отправив его в море. В таком случае айсберг быстро распадется и не достигнет Аргентины и Чили, благодаря чему проблем не возникнет. Другой вариант — А23а останется в системе круговорота Уэдделла и проживет еще несколько лет, но будет курсировать в части, где нет активного судоходства.

Рыбальченко также отметил, что таяние айсберга не может сильно повлиять на экосистему. Даже если в определенных условиях его таяние приведет к повышению уровня воды, оно будет незначительным. «Но мы должны понимать, что многие животные — тюлени и пингвины, например, используют айсберги в качестве лежбищ, и они вынуждены будут искать себе новые места для размножения, морские птицы гнездятся на айсбергах, они не только свои гнезда потеряют, но и птенцов, и это, конечно, достаточно серьезная проблема, которая может быть», — заключил эколог.

Ранее сообщалось, что айсберг А23а вышел на чистую воду в Южном океане в середине ноября и оказался под угрозой разрушения.