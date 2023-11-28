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17:15, 28 ноября 2023Россия

Патриарх Кирилл посчитал ненужной единую идеологию в России

Патриарх Кирилл заявил, что России не нужна единая идеология

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Единая идея и ценности уже есть у России, а единая идеология стране не нужна, убежден патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил на заседании Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл также отметил, что национальная идея россиян заключается «в искренней любви и преданности Родине».

Ранее он заявил, что многонациональная и многоконфессиональная страна не может существовать без национальной идеи. «Национальная идеология, или национальная идея лучше сказать, это то, что реально должно скреплять людей», — говорил патриарх.

Государственную идеологию прописать в Конституции ранее предложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — считает он.

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      Анастасия Яланская
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