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15:05, 28 ноября 2023Путешествия

Россиянин оказался зажат автобусом в Таиланде и не выжил

The Phuket News: турист из России оказался зажат автобусом на Пхукете и не выжил

Фото: Teera Noisakran / Globallookpress.com

Российский турист оказался зажат микроавтобусом на тайском курорте Пхукет и не выжил. Об этом пишет The Phuket News.

Россиянин Вадим Андрианов, двигаясь на мотоцикле, потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим путешественников из Китая. Отмечается, что мужчину достали из-под автомобиля и доставили в местную больницу.

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Россиянин получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому спасти его не удалось. Тем временем шестеро граждан КНР и водитель автобуса отделались незначительными повреждениями.

По данным издания, местные сотрудники правоохранительных органов не раскрывают подробностей происшествия.

Ранее в ноябре сообщалось, что россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Таиланде. Друзья мужчины, которые не могли найти пропавшего соотечественника, обратились в местную туристическую полицию.

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      Фариза Бацазова
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