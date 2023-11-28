Россиянин оказался зажат автобусом в Таиланде и не выжил

The Phuket News: турист из России оказался зажат автобусом на Пхукете и не выжил

Российский турист оказался зажат микроавтобусом на тайском курорте Пхукет и не выжил. Об этом пишет The Phuket News.

Россиянин Вадим Андрианов, двигаясь на мотоцикле, потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим путешественников из Китая. Отмечается, что мужчину достали из-под автомобиля и доставили в местную больницу.

Россиянин получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому спасти его не удалось. Тем временем шестеро граждан КНР и водитель автобуса отделались незначительными повреждениями.

По данным издания, местные сотрудники правоохранительных органов не раскрывают подробностей происшествия.

Ранее в ноябре сообщалось, что россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Таиланде. Друзья мужчины, которые не могли найти пропавшего соотечественника, обратились в местную туристическую полицию.

