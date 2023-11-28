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11:00, 28 ноября 2023Силовые структуры

Российский пенсионер отправил интимные фото пятерым школьницам и попался

В Крыму задержали 72-летнего пенсионера за рассылку интимных фото школьницам

Фото: Unsplash

Полицейские Крыма задержали 72-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в рассылке интимных фотографий школьницам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, пенсионер знакомился с несовершеннолетними через интернет, а затем отправлял им свои снимки интимного содержания. Всего от действий задержанного пострадали пять девочек в возрасте от 13 до 16 лет.

Изначально мужчину задержали по подозрению в обороте порнографии. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее мужчина из Рязанской области выманивал интимные фотографии у 12-летней школьницы из Ульяновска, выдавая себя за ее подругу по переписке.

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