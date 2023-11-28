69-я параллель
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12:25, 28 ноября 202369-я параллель

Российский скульптор из навоза объяснил причину отказа от идеи в 2024 году

В Якутии автор скульптур из навоза заявил, что уже создал все 12 символов года

Фото: Ryan Song / Unsplash

Автор популярных скульптур из навоза в якутском селе Уолба Михаил Боппосов объяснил причину отказа от идеи в 2024 году, передает РИА Новости.

Россиянин в беседе с агентством подчеркнул, что делал скульптуры по восточному календарю, всего их 12, и все он уже изготовил за предыдущие годы.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что сельский скульптор, который более десяти лет лепит из навоза фигуры животных — символов наступающего года, в этот раз не сможет создать новую, поскольку лечится от онкологического заболевания.

По словам Боппосова, эти сведения несколько ошибочны.

«Кто-то позвонил нашей невестке и раздул новость. На самом деле я же все 12 символов года изготовил уже. Да, немного приболел, прохожу лечение. Но это ведь не главная причина», — отметил он.

В 2022-м якутянин слепил из навоза двухметрового зайца, играющего на барабане.

Годом ранее Боппосов представил созданное из навоза семейство тигров.

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      Анна Щербакова
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