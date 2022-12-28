Известный по фигурам из навоза россиянин заставил новую скульптуру двигаться

Скульптор из Якутска слепил из навоза двухметрового зайца, играющего на барабане

Известный якутский скульптор Михаил Боппосов слепил из навоза механизированного зайца высотой около двух метров. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

На опубликованных изданием кадрах видно, как символ 2023 года бьет в барабан, который также сделан из навоза. Боппосов подыгрывает зайцу на таком же музыкальном инструменте. Высота скульптуры, судя по видео, превышает рост взрослого мужчины примерно в полтора раза.

По словам автора, он начал работу над зайцем в ноябре 2022 года. В его создании также участвовали братья россиянина. Вместе им удалось заставить фигуру двигаться. «Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал Боппосов агентству.

При этом скульптор пожаловался, что материал для его новых творений сейчас в дефиците, так как он перестал вести хозяйство из-за проблем со здоровьем. Также на создание скульптур негативно влияет слишком теплый декабрь. «Чтобы скульптура хорошо скрепилась, нужны хорошие морозы, — объяснил художник. — Но мне очень сильно помогли мои братья Иван и Иннокентий. Так что к намеченной дате — к 28 декабря — мы успели. Сегодня у нас в селе школьная елка как раз».

В декабре 2022 года жена Боппосова — Зоя — сообщила, что ее супруг болен раком. Однако, несмотря на заболевание, мужчина все равно твердо решил порадовать земляков своими творениями.

Ровно год назад Боппосов представил созданное из навоза семейство тигров. Фигуры установили в центре Уолба Таттинского улуса Якутии. Скульптор рассказал, что тигры являются пожеланием якутским семьям, чтобы в каждой из них было минимум трое детей.

В 2018 году скульптор пожаловался на фейковые новости о его произведениях. В сети распространялись фотографии с якобы сделанными Боппосовым скульптурами в виде избирательной урны и ракеты. «Не удивлюсь, если скоро "сделают" лица каких-нибудь кандидатов в президенты», — заявлял тогда россиянин.

