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13:44, 28 ноября 2023Мир

Рябков прокомментировал возможность переговоров с США в декабре

Рябков: контактов по ядерному оружию с США не планируется до конца года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Контактов по вопросам ядерного оружия с США в декабре не планируется ни на каком из уровней. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется», — прокомментировал дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности контактов между Москвой и Вашингтоном до конца года.

Ранее Рябков заявил, что успешное завершение СВО станет основной предпосылкой для корректировки мышления США и отношения к России.

Дипломат также отметил, что США придется заново учиться сосуществованию с Россией. В противном случае власти США могут столкнуться со сценариями наподобие Вьетнама и Афганистана.

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      Максим Габриелян
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