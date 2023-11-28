Рябков прокомментировал возможность переговоров с США в декабре

Рябков: контактов по ядерному оружию с США не планируется до конца года

Контактов по вопросам ядерного оружия с США в декабре не планируется ни на каком из уровней. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется», — прокомментировал дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможности контактов между Москвой и Вашингтоном до конца года.

Ранее Рябков заявил, что успешное завершение СВО станет основной предпосылкой для корректировки мышления США и отношения к России.

Дипломат также отметил, что США придется заново учиться сосуществованию с Россией. В противном случае власти США могут столкнуться со сценариями наподобие Вьетнама и Афганистана.