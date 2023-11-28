Мужчина сбежал в Белоруссию после предложения силовиков Латвии сотрудничать

Швед испугался предложения силовиков Латвии сотрудничать и сбежал в Белоруссию

Иностранец пересек латвийско-белорусскую границу без документов после угроз от женщины, представившейся сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны. Об этом рассказал официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко, передает ТАСС.

Уточняется, что на пункте пропуска Патерниеки неизвестная женщина в штатском попыталась завербовать гражданина Швеции с белорусскими корнями, предложив ему собирать информацию на территории Белоруссии. При этом никакие подтверждающие документы к принадлежности к силовым структурам она не предоставила.

Испугавшись за свою безопасность, мужчина пересек линию границы. О произошедшем он доложил сотруднику сопредельного белорусского пункта пропуска Григоровщина. «При этом в сопредельном пункте пропуска Патерниеки у мужчины остались машина, документы, денежные средства», — заявил Глебко.

Ранее замначальника следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в дистанционной вербовке белорусов для совершения терактов.