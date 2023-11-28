Школьница спасла тонущую сестру благодаря урокам первой помощи

15-летняя школьница из США спасла тонущую сестру благодаря урокам первой помощи

15-летняя жительница США из штата Калифорния спасла тонущую сестру благодаря школьным урокам о сердечно-легочной реанимации. Об этом сообщает NBC.

Утром 23 ноября трехлетняя Максин Аткинсон играла на заднем дворе дома и упала в бассейн. Плавающую вниз лицом девочку через четыре минуты обнаружил ее дядя и вытащил из воды. Ребенок почти не подавал признаков жизни.

Мужчина начал звать родственников на помощь. Первой прибежала 15-летняя Мэдисон Аткинсон и тут же начала делать двоюродной сестре искусственное дыхание. Оказалось, что она была знакома с приемами реанимации, так как посещала уроки первой помощи в школе. «Мэдисон откачивала Максин пару минут, а потом та открыла глаза и начала дышать», — рассказала мать школьницы.

По словам женщины, прибывшие на место медики выглядели так, будто «все могло закончиться совсем иначе». Они спросили, сколько лет Мэдисон, похвалили и сказали, что она сотворила настоящее чудо.

Максин срочно доставили в больницу, и теперь она полностью выздоровела. После происшествия все члены семьи Аткинсон решили пройти курсы сердечно-легочной реанимации, чтобы знать, как действовать в экстренной ситуации.

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