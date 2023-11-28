Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:25, 28 ноября 2023Из жизни

Школьница спасла тонущую сестру благодаря урокам первой помощи

15-летняя школьница из США спасла тонущую сестру благодаря урокам первой помощи
СюжетАварийная посадка самолета

Кадр: Today

15-летняя жительница США из штата Калифорния спасла тонущую сестру благодаря школьным урокам о сердечно-легочной реанимации. Об этом сообщает NBC.

Утром 23 ноября трехлетняя Максин Аткинсон играла на заднем дворе дома и упала в бассейн. Плавающую вниз лицом девочку через четыре минуты обнаружил ее дядя и вытащил из воды. Ребенок почти не подавал признаков жизни.

Мужчина начал звать родственников на помощь. Первой прибежала 15-летняя Мэдисон Аткинсон и тут же начала делать двоюродной сестре искусственное дыхание. Оказалось, что она была знакома с приемами реанимации, так как посещала уроки первой помощи в школе. «Мэдисон откачивала Максин пару минут, а потом та открыла глаза и начала дышать», — рассказала мать школьницы.

Материалы по теме:
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021

По словам женщины, прибывшие на место медики выглядели так, будто «все могло закончиться совсем иначе». Они спросили, сколько лет Мэдисон, похвалили и сказали, что она сотворила настоящее чудо.

Максин срочно доставили в больницу, и теперь она полностью выздоровела. После происшествия все члены семьи Аткинсон решили пройти курсы сердечно-легочной реанимации, чтобы знать, как действовать в экстренной ситуации.

Ранее сообщалось, что подросток из австралийского города Перт спас жизнь матери после аварийной посадки в море их частного самолета. Двигатель самолета отказал над океаном.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

      Украинские водители ответили протестом на блокаду границы с Польшей

      Мединский рассказал о переговорах с Украиной в 2022 году

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости