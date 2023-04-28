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18:10, 28 апреля 2023Из жизни

Подросток спас мать после аварийной посадки самолета в море

9 News: подросток в Австралии спас жизнь матери после посадки самолета на воду

Кадр: 9 News

Подросток из австралийского города Перт спас жизнь матери после аварийной посадки в море их частного самолета. Об этом сообщает 9 News.

15-летний Джейкоб и его 45-летняя мать, коммерческий пилот Мишель Йитс, возвращались домой на самолете Piper Aircraft из поездки в город Карнарвон, куда они летали, чтобы посмотреть солнечное затмение. Когда они возвращались домой, двигатель самолета отказал.

Йитс совершила аварийную посадку на воду, когда до места назначения оставалось лететь всего пять минут. Ее сын быстро открыл двери самолета, чтобы он не затонул.

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Позже австралийка объяснила, что попыталась приземлиться как можно ближе к берегу, но из-за наличия на пляже людей им пришлось сесть на воду. Мать и сын смогли выбраться на крылья самолета, где дождались помощи. Ни юноша, ни Йитс не пострадали. Самолет извлекли из океана.

Несмотря на стресс от произошедшего, Йитс и ее сын заявили, что намерены продолжить полеты.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция мальчика в индийском округе Калабераджи позволила ему спасти переходившую железнодорожные пути мать от гибели под колесами поезда. Осознав опасность, он схватил мать и заставил ее сесть на корточки и прижаться к платформе.

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Алиса Дмитриева
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