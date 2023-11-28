София Вергара задолжала за ремонт своего особняка

Актриса София Вергара задолжала 1,7 миллиона долларов стройкомпании

Колумбийско-американская актриса, ведущая и модель София Вергара не оплатила ремонтные работы в своем особняке в Беверли-Хиллз. Подрядчик подал на киноактрису в суд, сообщает TMZ со ссылкой на исковое заявление.

Звезда «Американской семейки» наняла компанию Reside Custom Homes в апреле 2022 года для выполнения строительных работ. В доме Вергары была обновлена глиняная штукатурка в трех ванных комнатах, кабинете, столовой, а также в гостиной и ванной в гостевом домике. Кроме того, по распоряжению владелицы, в особняке был заменен старый лестничный пролет.

Проект должны были завершить к декабрю 2022 года, но вынуждены были продлить до марта 2023-го. По желанию хозяйки, в доме были проведены дополнительные подрядные работы, не входившие в изначальное соглашение. По договору, Вергара должна была выплатить подрядчику 1,7 миллиона долларов, в которые входит стоимость ремонтных работ и гонорар строителям. Телезвезда не оспорила выставленную сумму. Более того, по словам представителей компании, она одобрила один из счетов на сумму в 900 тысяч долларов и дала указания своему менеджеру по выплатам стройкомпании. Тем не менее выплаты так и не были произведены.

Это поместье, приобретенное Вергарой еще в браке с актером Джо Манганьеллой, выставлено на торги с лета 2022 года. Изначально его стоимость равняла 19,6 миллиона долларов, однако найти покупателя за такую сумму не удалось. Цену было решено снизить до 17,99 миллиона долларов. Артистка приобрела недвижимость в 2014 году за 10,6 миллиона долларов.

В доме — семь спален и столько же ванных комнат, а также гостиная, кухня, столовая, винный погреб на три тысячи бутылок, дегустационный зал, тренажерный зал. Для перемещения между этажами предусмотрен лифт. На участке есть бассейн и зона для барбекю.