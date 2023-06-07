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03:00, 8 июня 2023Среда обитания

Звезда «Человека-паука» и популярная актриса решили продать дом в США со скидкой

Актеры София Вергара и Джо Манганьелло решили продать особняк в Беверли-Хиллз со скидкой

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Актер Джо Манганьелло, известный по роли в серии фильмов о Человеке-пауке, и его жена, популярная колумбийская актриса София Вергара, решили избавиться от дома в США со скидкой. Об этом сообщает New York Post.

Звезды пытались продать особняк, расположенный в Беверли-Хиллз, летом 2022 года за 19,6 миллиона долларов, однако найти покупателя за такую сумму не удалось. Теперь они решили сделать скидку, сбив цену до 17,99 миллиона долларов (около 1,46 миллиарда рублей). Хозяйка дома, София Вергара, приобрела недвижимость в 2014 году за 10,6 миллиона долларов. За время своего владения она сделала в доме серьезный ремонт.

Особняк отличается большой площадью, которая составляет почти 1,05 тысячи квадратных метров. В нем есть семь спален и столько же ванных комнат, а также гостиная, кухня, столовая, постирочная, винный погреб на три тысячи бутылок, дегустационный зал, тренажерный зал, а также театральный зал, рассчитанный на 10 зрителей. Для перемещения между этажами предусмотрен лифт.

Интерьер выполнен преимущественно в белом и золотистом оттенках. Помещение отличает наличие необычных люстр и нескольких каминов.

На участке есть бассейн с гидромассажем, а также площадка для гриля. Для парковки предусмотрен гараж на три машины.

В мае стало известно, что лидер американской рок-группы Poison Брет Майклс приобрел дом в городе Уэстлейк-Виллидж, недалеко от Лос-Анджелеса. Покупка особняка 2019 года постройки обошлась известному музыканту почти в 5,5 миллиона долларов.

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    Полина Кислицына
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