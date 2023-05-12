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21:40, 12 мая 2023Среда обитания

Лидер известной американской рок-группы купил особняк в США

Лидер рок-группы Poison Брет Майклс купил дом в Уэстлейк-Виллидж за 5,5 миллиона долларов
Брет Майклс

Брет Майклс. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Лидер американской рок-группы Poison Брет Майклс приобрел дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект расположен в городе Уэстлейк-Виллидж, недалеко от Лос-Анджелеса. Покупка особняка 2019 года постройки обошлась известному музыканту почти в 5,5 миллиона долларов.

В одноэтажном доме площадью 508,2 квадратного метра есть пять спален и шесть ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, столовая, гардеробная, шкаф для хранения вина и крытая терраса. Среди особенностей объекта — высокие потолки, большие окна, необычные дизайнерские светильники, стеклянные стены в некоторых комнатах и наличие нескольких каминов, в том числе высотой от пола до потолка. Полы в особняке выстланы из дерева темных пород либо выложены мраморной плиткой.

На участке размером 0,4 гектара есть задний двор с зоной отдыха с фонтаном и барбекю, а также бассейн с гидромассажем и баскетбольная площадка.

Ранее в мае стало известно, что в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, выставили на продажу дом, где часть своего детства провела жена бывшего президента страны Джона Кеннеди Жаклин. Нынешний владелец, кинопродюсер Дэвид Зандер, попросил за особняк 55 миллионов долларов.

Полина Кислицына
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