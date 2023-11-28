Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:54, 28 ноября 2023Культура

Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

Звезду «Я шагаю по Москве» Стеблова госпитализировали, он перенес операцию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стало известно о госпитализации народного артиста России и звезды фильма «Я шагаю по Москве» Евгения Стеблова. Об этом актер рассказал в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

77-летняя звезда советского кино рассказал, что недавно перенес сложную операцию и сейчас чувствует себя хорошо и восстанавливается.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло — все в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», — отметил Стеблов. При этом артист отказался называть свой диагноз.

В фильмографии Стеблова — более 90 проектов. Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Медный всадник России», «Слушатель», «До свидания, мальчики» и многих других.

Ранее сообщалось, что вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

      Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

      Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

      Главы МИД стран Прибалтики отказались от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

      Глава Курчатовского института заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости