Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

Звезду «Я шагаю по Москве» Стеблова госпитализировали, он перенес операцию

Стало известно о госпитализации народного артиста России и звезды фильма «Я шагаю по Москве» Евгения Стеблова. Об этом актер рассказал в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

77-летняя звезда советского кино рассказал, что недавно перенес сложную операцию и сейчас чувствует себя хорошо и восстанавливается.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло — все в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», — отметил Стеблов. При этом артист отказался называть свой диагноз.

В фильмографии Стеблова — более 90 проектов. Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Медный всадник России», «Слушатель», «До свидания, мальчики» и многих других.

Ранее сообщалось, что вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию.

