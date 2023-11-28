Вдове народного артиста РСФСР Караченцова провели срочную операцию из-за опухоли

Вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что с начала осени у 75-летней заслуженной артистки РФ начались боли в животе, однако в клинику актриса обратилась лишь спустя два месяца — врачи обнаружили у Поргиной доброкачественную опухоль ободочной кишки. Вдову Караченцова госпитализировали и провели операцию. В больнице артистка находилась с 19 по 23 октября.

По данным источника, это не первое хирургические вмешательство для Поргиной в этом году. Актриса страдает от подагры, и в мае этого года ей провели операцию на суставе в стопе. До этого Поргина обращалась за помощью к врачам из-за травмы головы, которую получила, ударившись о бревно на даче.

Как сообщается, сейчас артистка проживает в Дубае: она покинула труппу театра «Ленком», так как, по ее словам, «там больше нет великого режиссера и великих партнеров», а играть в массовке для нее уже унизительно.

Поргина работала в театре с 1973 по 2010 год и с 2022 по ноябрь 2023-го. Она сыграла в картине «Много шума из ничего» и приняла участие в экранизации спектаклей «Юнона и Авось» и «Шут Балакирев».

Ранее сообщалось, что у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль.