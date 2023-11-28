В НАТО выразили опасения насчет конфликта между Израилем и Палестиной

Столтенберг: важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не стал региональным

Главы МИД стран-членов НАТО выразили надежду, что конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа не распространится на другие страны. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Союзники приветствовали продление паузы в боевых действиях, освобождение заложников, а также возможность доставить дополнительную гуманитарную помощь в Газу», — также отметил генсек.

По словам Столтенберга, НАТО как организация не вовлечена в непосредственное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, но многие союзники по альянсу играют активную роль в этом процессе. При этом НАТО сотрудничает с рядом стран региона.

Генсек также сообщил, что планирует в ближайшее время посетить регион Персидского залива «для встреч с партнерами».

Ранее Йенс Столтенберг призвал не сравнивать обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине. По его словам, международное право необходимо соблюдать в ходе любых военных столкновений.

Кроме того, по мнению генсека, Украина подверглась «неспровоцированной агрессии».