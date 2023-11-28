Третий случай отравления метадоном зафиксирован в Московской области

В Московской области 16-летний студент отравился метадоном

В Московской области зафиксирован третий случай отравления метадоном. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, третьим пострадавшим от наркотиков стал студент строительного колледжа. Молодому человеку стало плохо около четырех утра, его хрипы разбудили мать, которая и вызвала скорую. Медики успели госпитализировать парня в токсикологическое отделение и оказать ему помощь. При этом пациент отказывается признаваться, что употреблял наркотики.

Ранее 27 ноября в подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотическим веществом метадоном.

21 ноября в Астрахани произошло массовое отравление наркотиками, ставшее крупнейшим в России за последние 20 лет.