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19:51, 28 ноября 2023Силовые структуры

Третий случай отравления метадоном зафиксирован в Московской области

В Московской области 16-летний студент отравился метадоном

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области зафиксирован третий случай отравления метадоном. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, третьим пострадавшим от наркотиков стал студент строительного колледжа. Молодому человеку стало плохо около четырех утра, его хрипы разбудили мать, которая и вызвала скорую. Медики успели госпитализировать парня в токсикологическое отделение и оказать ему помощь. При этом пациент отказывается признаваться, что употреблял наркотики.

Ранее 27 ноября в подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотическим веществом метадоном.

21 ноября в Астрахани произошло массовое отравление наркотиками, ставшее крупнейшим в России за последние 20 лет.

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      Владимир Седов
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