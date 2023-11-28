Троих подростков задержали за диверсии на московской железной дороге

В Москве задержали трех подростков за диверсии на железной дороге

В Москве задержали трех несовершеннолетних за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре двое подростков подожгли вагон поезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги. Поезд пришел в негодность.

Кроме того, 22 ноября 2023 года один из них уже с другим товарищем поджег релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления. Из-за этого сбился график приема грузовых и пассажирских поездов.

Выяснилось, что молодые люди получали за поджоги деньги: они общались с кураторами в интернете, получая от них инструкции. Теперь ребята находятся в СИЗО. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

