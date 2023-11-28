Одна из беднейших стран мира предложила России вкладывать в нее

Глава Уганды Мусевени предложил России вложиться в производство товаров и услуг

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил о возможности российского участия в развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры в стране. Выступая на сессии «Россия — Африка: от программных установок к практическим результатам» в рамках форума «Примаковские чтения», он указал, что российские бизнесмены могли бы извлечь выгоду от продаж товаров на африканском рынке, передает РИА Новости.

По его словам, Москва также могла бы вкладывать в производство товаров и услуг, развивать автомобильные и железные дороги. В свою очередь, Уганда, являющая одной из беднейших стран мира, нуждается в российском рынке.

Год назад посол Уганды в России Мозес Кизиге заявил, что республика начала производство собственных электромобилей и в будущем хочет поставлять их в Россию. Также Уганда заключила соглашение с «КамАЗом» о строительстве завода по выпуску грузовиков.

Ранее о помощи в строительстве инфраструктуры Россию просили власти Зимбабве, еще одной из беднейших стран мира, расположенных в Африке. Спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва предложил Москве помочь в строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества. Отдельно республика хотела бы увеличить закупки российской нефти за свою валюту.