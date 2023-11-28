Сотрудники МВД разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий

В России разоблачена руководимая с Украины сеть нарколабораторий. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, за несколько лет была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Полицейским удалось задержать 21 участника сети. Отмечается, что 12 из них — граждане Украины. В Псковской области из нарколаборатории изъяли около пяти тонн прекурсоров и 150 килограммов готового мефедрона. В Рязанской области гражданин Украины оборудовал три лаборатории.

«Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления», — уточняет Волк.

В Подмосковье сеть была выявлена еще в 2020 году: было изъято более тонны мефедрона, свыше 30 тонн прекурсоров и иных химических реагентов. Силовики задержали 16 фигурантов. Из них 11 — украинцы. Следователи установили, что криминальная организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений. Туда входили руководители, организаторы, вербовщики и химики, производившие мефедрон в шести лабораториях, а также кураторы, администраторы, операторы, отделы доставки и сбыта.

Вербовщики на Украине искали новых участников сети, а затем отправляли их в Россию. Те арендовали помещения, закупали оборудование и приступали к производству наркотиков. Товар помещали в тайники-закладки в Московской области, а затем сбывали через интернет-магазины. В преступном сообществе выстроилась строгая дисциплина: за несоблюдение и нарушение установленных руководителями правил провинившиеся сурово наказывались, вплоть до физического устранения, поясняет Волк.

Уголовное дело состояло из 189 томов: правоохранители допросили 60 свидетелей, провели 70 экспертиз. Несколько месяцев назад это дело передали в в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Но позже выяснилось, что злоумышленники действовали не только в Подмосковье, но и в других регионах России.

Розыск организатора крупной сети, который находится на Украине, продолжается. Он заочно арестован.