В российском регионе задержали выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров

На Сахалине пограничники задержали браконьеров с трепангом почти на 6 млн рублей

Сахалинские пограничники задержали браконьеров с незаконным уловом 247 килограммов дальневосточного трепанга, общей стоимостью более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В действиях задержанных были усмотрены признаки преступления по части 3 статьи 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным ведомства, браконьеров с уловом задержали на побережье озера Буссе на юге Сахалина. Разрешительных документов при себе у них не было. Кроме того, на месте задержания пограничники обнаружили водолазное снаряжение, резиновую лодку с руль-мотором, а также автомобиль, который использовался для перевозки биоресурсов. Выловленные трепанги были исследованы ихтиологом, после чего 4224 экземпляра вернули в естественную среду обитания.