Названо условие восстановления Украины после завершения конфликта

Политолог Журавлев: Украина не сможет восстановиться самостоятельно

Украина не сможет восстановиться самостоятельно после завершения конфликта, поскольку для этого у страны не хватает ресурсов, рабочей силы. Кроме того, вызывает вопросы целесообразность восстановления ряда секторов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Прежде всего, полного восстановления Украины не будет, потому что часть территорий ей уже не принадлежит. С одной стороны, это упрощает задачу для Украины. С другой — восстанавливать это придется нам, — заметил Журавлев. — Из каких средств Киев будет восстанавливать страну? Вероятно, замороженные активы России перейдут украинцам. Но деньги не строят и не пашут, нужно, чтоб кто-то работал. А те, кто мог бы это делать, сейчас находятся в странах Восточной Европы».

Восстановление промышленности, по мнению политолога, является спорным вопросом, поскольку украинская продукция, вероятнее всего, не выдержит конкуренции на мировом рынке. Рост уровня жизни в обозримой перспективе, как считает политолог, также маловероятен, поскольку он имел тенденцию к снижению еще до начала конфликта.

«Если Запад принципиально захочет вложить огромные средства на восстановление Украины, то в обозримом будущем рост возможен. Но согласится ли с этим западный избиратель — большой вопрос. Сама себя Украина не восстановит точно», — заключил Журавлев.

Ранее о намерении передать семь миллионов евро на восстановление энергетики Украины заявила Дания. Взнос планировалось передать двумя траншами.