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18:17, 29 ноября 2023Ценности

48-летнюю Дрю Бэрримор заметили на публике без макияжа

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор. Фото: Mark Blinch / Reuters

Американская актриса Дрю Бэрримор появилась на публике без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Папарацци заметили 43-летнюю звезду «Ангелов Чарли» в окружении съемочной команды в Нью-Йорке. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в желтой футболке, серых спортивных штанах и розовых шлепанцах бренда Crocs. Кроме того, она надела объемную плюшевую куртку, оформленную в красно-черную клетку.

При этом можно заметить, что Бэрримор полностью отказалась от макияжа и не стала укладывать свои волосы.

Ранее сообщалось, что Дрю Бэрримор сделала новую татуировку в эфире собственного ток-шоу The Drew Barrymore Show. Тогда знаменитость нанесла на кожу рядом с другими рисунками фразу I am human («Я человек» — прим. «Ленты.ру»).

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      Мария Винар
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