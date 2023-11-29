69-я параллель
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16:56, 29 ноября 202369-я параллель

Блогер невольно помог россиянке накопить на медвежий жир

Якутский блогер Оттук Леха случайно помог россиянке накопить на медвежий жир
Алексей Михайлов

Алексей Михайлов. Кадр: Эдуард Баланов / YouTube

Якутский блогер Оттук Леха (Алексей Михайлов) случайно помог просившей милостыню россиянке Александре накопить на медвежий жир. Об этом сообщает портал SakhaDay.

По данным издания, блогер заметил пожилую женщину у входа в торговый центр и снял про нее короткий ролик, в описании к которому указал номер телефона россиянки, по которому можно совершать денежные переводы. Оттук Леха не знал, на что именно женщина потратит собранные средства.

В итоге суммы россиянке хватит на то, чтобы купить необходимое ей лекарство — женщина предпочитает лечить боль в животе народным средствами — медвежьим жиром.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем «Москвиче» с неисправной печкой. Решить проблему удалось с помощью валенок, которые пришлось надеть ехавшему на заднем сиденье пассажиру.

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      Марк Леонов
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