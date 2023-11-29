Блогер невольно помог россиянке накопить на медвежий жир

Якутский блогер Оттук Леха случайно помог россиянке накопить на медвежий жир

Якутский блогер Оттук Леха (Алексей Михайлов) случайно помог просившей милостыню россиянке Александре накопить на медвежий жир. Об этом сообщает портал SakhaDay.

По данным издания, блогер заметил пожилую женщину у входа в торговый центр и снял про нее короткий ролик, в описании к которому указал номер телефона россиянки, по которому можно совершать денежные переводы. Оттук Леха не знал, на что именно женщина потратит собранные средства.

В итоге суммы россиянке хватит на то, чтобы купить необходимое ей лекарство — женщина предпочитает лечить боль в животе народным средствами — медвежьим жиром.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года российский блогер добрался до Арктики на 42-летнем «Москвиче» с неисправной печкой. Решить проблему удалось с помощью валенок, которые пришлось надеть ехавшему на заднем сиденье пассажиру.