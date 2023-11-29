Врач назвал способы облегчить боль при менструациях

Врач Махмутов посоветовал класть грелку на низ живота при болезненных месячных

Медицинское название болезненных менструаций — дисменорея, рассказал акушер-гинеколог, врач УЗИ медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Андрей Махмутов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил механизм их возникновения, а также назвал способы облегчить боль.

Врач рассказал о сходстве месячных со схватками и родами

По словам специалиста, во время менструации женское тело вырабатывает химические вещества простагландины, которые вызывают сокращение или сжатие матки, похожее на сокращения во время схваток и родов.

«Сокращения во время менструации — нормальное явление. Но они могут быть болезненными», — подчеркнул врач. При этом некоторые заболевания, например, эндометриоз, могут усилить боль во время менструации.

Помимо боли месячные могут сопровождаться диареей и тошнотой

У женщин с болезненными менструациями возникают спазмы внизу живота, которые могут быть легкими или сильными, сказал гинеколог. Также могут возникнуть боли в спине или бедрах. Боль часто начинается во время менструации или непосредственно перед ней. У некоторых женщин также наблюдается тошнота, диарея, чувство сильной усталости, головная боль, вздутие живота.

Облегчить болезненные месячные может грелка

Можно ли что-нибудь сделать самостоятельно, чтобы почувствовать себя лучше? Конечно! Например, можно положить грелку или бутылку с горячей водой на нижнюю часть живота. Важно избегать ожогов кожи. Рекомендуется температура приблизительно 40 градусов Андрей Махмутов акушер-гинеколог

Кроме того, очень полезно регулярно заниматься физическими упражнениями с умеренной интенсивностью, сообщил врач. «Если это не помогает, нужно начать прием обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен или напроксен. Принимать их следует, как только начнут проявляться симптомы болезненной менструации, период приема — два-три дня. Но перед началом приема препаратов стоит обязательно изучить противопоказания к ним», — поделился гинеколог.

Если обезболивающее не помогает, нужно обратиться к врачу

Если боль усиливается, а обезболивающие не помогают, необходимо срочно обратиться к врачу, обратил внимание специалист. Также обратиться за консультацией стоит, если боль возникает задолго до менструации или после нее.

«Лечение болезненных месячных зависит от того, что их вызывает. Наиболее распространенные методы лечения — обезболивающие, противозачаточные таблетки или другие противозачаточные средства, содержащие гормоны, а также физиотерапевтические процедуры. Довольно редко приходится применять хирургические методы лечения», — заключил Махмутов.

Ранее акушер-гинеколог, заведующий отделением хирургии Поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой улице Алексей Черников назвал неочевидные побочные эффекты обильных менструаций.