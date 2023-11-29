Бойца ЧВК «Вагнер» осудили в Казахстане и лишили заработанных денег. Он был ранен в битве за Артемовск

Суд в Казахстане дал бойцу ЧВК «Вагнер» Шомполову шесть лет за участие в СВО

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приговорен в Казахстане к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в конфликте на Украине. Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда города Караганды, его осудили по статье о наемничестве.

Военный получил предложение вступить в ЧВК в соцсетях

Местные СМИ уточняют, что речь идет об уроженце Красноярского края Алексее Шомполове, который является гражданином Казахстана. Суд постановил, что осужденный находился у себя дома в карагандинском поселке Топар, когда получил в соцсетях предложение вступить в ЧВК «Вагнер» за денежное вознаграждение. Мужчина согласился и выехал в Россию, где прошел военную подготовку. Затем в конце апреля его отправили в Артемовск. «[Обвиняемый] принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован», — говорится в сообщении суда.

По данным журналистов, Шомполов участвовал в битве за Артемовск с 24 апреля по 13 мая, в ЧВК ему дали позывной Зубрак. Боец находился в составе артиллерийской группы и получил ранение правого локтевого сустава во время обстрела, его доставили в больницу Луганска. Мужчине выплатили 235 тысяч рублей, после чего он вернулся домой в Казахстан.

Шомполов оправдывал свои действия незнанием законов

Фото: Александр Река / ТАСС

По словам осужденного, он не знал, что нарушает закон. Шомполов заявил, что во время заключения контракта с ЧВК «Вагнер» юрист заверил, что «он не нарушает законов другой страны, так как на Украине ведется не война, а проводится специальная операция по освобождению мирного населения».

При этом военный признал вину, и суд, учитывая это обстоятельство, смягчил приговор — санкция части 3 статьи 170 УК предусматривает наказание в виде лишения свободны на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Шомполова приговорили к 6 годам и восьми месяцам тюрьмы с конфискацией денег, полученных в качестве наемника.

Казахстан расследует десятки дел об участии жителей республики в конфликте на Украине

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщал в апреле, что в республике расследуется 10 дел по фактам участия казахстанцев в конфликте на Украине. При этом не уточнялись подробности о фигурантах уголовного дела и их действиях. В КНБ добавили, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В том же месяце журналисты заявили, что представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров пригрозил тюрьмой 23-летнему казахстанцу, служащему в ЧВК «Вагнер».

Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют Айбек Смадияров представитель МИД Казахстана

Он добавил, что власти Казахстана направили все соответствующие запросы в органы Российской Федерации и поддерживают контакт с родителями бойца.